Забродский: "Формула Штайнмайера" не предусматривает ни одного компонента по безопасности

1 октября, 2019, 22:05

Формула Штайнмайера является завуалированной попыткой предложить украинцам формулу капитуляции

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский, передает Еспресо.TV.

Забродский сейчас находится на стихийном митинге, который проходит на Майдане. Участники митинга недовольны заявлением президента Зеленского о согласовании формулы Штайнмайера.

"На наш взгляд, формула Штайнмайера является завуалированной попыткой предложить нам формулу капитуляции. Мы знаем, что каким-то странным образом формула Штайнмайера не предусматривает ни одного компонента безопасности, о котором упоминается в Минских соглашениях", - сказал Забродский

По его словам, речь идет об отсутствии таких вопросов, как контроль за границей, вывод иностранных военных формирований, разоружение боевиков. Однако уже присутствует чисто политический компонент, а именно выборы на временно оккупированной территории. После этого произойдет полная легитимизация структур, которые уже находятся на оккупированном Донбассе.