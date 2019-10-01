Импичмент Трампу: Помпео не позволил допросить Конгрессу Йованович и Волкера из-за давления

1 октября, 2019, 20:15

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что демократы пытаются запугать работников Государственного департамента и что запланированные комитетом слушания с пятью работниками ведомства невозможны

Об этом он написал в письме в комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает tsn.ua

"Меня беспокоят аспекты запроса комитета, который может быть истолкован только как попытка запугивания, травли и ненадлежащего обращения с уважаемыми специалистами Госдепартамента", - заявил Помпео.

Помпео подчеркнул, что не потерпит такой тактики и будет использовать все имеющиеся средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать заядлых профессионалов.

Ранее три комитета палаты парламента запланировали слушания с пятью действующими и бывшими должностными лицами Госдепартамента. Среди прочего демократы запланировали опрос экс-посла США в Украине Мэри Йованович, бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.