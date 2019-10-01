Войска в Золотом и Петровском разведут 7 октября, - Сайдик

1 октября, 2019, 20:46

Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для восстановления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

Он также добавил, что и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были требованием "Нормандской четверки", и выразил надежду, что этим ТКГ помогает дальнейшему диалогу в нормандской формате.