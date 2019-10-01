Войска в Золотом и Петровском разведут 7 октября, - Сайдик
1 октября, 2019, 20:46
Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для восстановления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Он также добавил, что и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были требованием "Нормандской четверки", и выразил надежду, что этим ТКГ помогает дальнейшему диалогу в нормандской формате.
- Президент Украины заявил, что в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
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