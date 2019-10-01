Война на Донбассе: статус пострадавших получили 33 тысячи детей

1 октября, 2019, 18:48

Большинство детей, имеющих статус, пострадали вследствие психологического насилия

Об этом сообщил заместитель директора Департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день такой статус имеют 33 тысячи 175 детей, из них 87 - по причине ранения, контузии, увечья и один ребенок - в результате физического и сексуального насилия. Все остальные дети - вследствие психологического насилия. Не предоставили такой статус и официально отказали 340 детям", - сообщил он.

По словам спикера, получение такого статуса дает перспективу для государства начать серьезную, обоснованную финансовую работу по предоставлению гарантий и льгот таким детям.

"Сейчас согласно нашим исследованиям, мы видим, что определенные возможности у таких детей есть по причине, благодаря которой они попали в такой статус, а причиной может быть внутреннее перемещение, гибель родителей или проживание в так называемой серой зоне. Поэтому сейчас актуален комплексный закон о поддержке таких детей", - отметил Вовк.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня такой статус может оказывать ОТГ (объединенная территориальная община).

"В частности, из этих 33 тысяч детей, которые уже получили статус, более 7 тысяч получают, по данным местных органов исполнительной власти, социальные услуги. Сегодня мы уже имеем с 900 ОТГ в Украине почти 200 служб по делам детей. То есть почти в каждой 5-й ОТГ они действуют", - сообщил заместитель директора Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики.

В Украине должна быть государственная политика по защите прав детей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, заявила юрист и автор исследовательского отчета "Дети, которых коснулся вооруженный конфликт в Украине" Ирина Лоюк.

"Необходима отдельная сплошная государственная программа в отношении детей, которых задел конфликт. Где должны определяться меры помощи, где должен быть определен определенный бюджет для того, чтобы помогать этим детям, где должны координироваться действия местных органов власти и предоставляться им определенные рекомендации, как им работать с этими детьми, чтобы не было дисбаланса, который существует сейчас. И мы согласны с тем, что необходимо вносить изменения в закон ", - сказала эксперт.

Она напомнила, что в настоящее время действует Закон Украины "Об охране детства", в который в 2016 году приняты изменения, устанавливающие определенный статус для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженного конфликта.

"В своем отчете мы расширили понятие таких детей и взяли за основу понятие "дети, которых коснулся конфликт". Мы разделили их на две категории. Первая категория - дети из районов боевых действий, оккупации... Во вторую категорию мы включили детей комбатантов. К таким детям мы отнесли детей - членов семей лиц, погибших, детей участников боевых действий ", - отметила эксперт.

Представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк отметил, что для ведомства приоритетом является создание условий для получения медицинской помощи, доступа к образовательным услугам детям, проживающим на временно оккупированных территориях и которые внутренне перемещены и были сопричастны к конфликту.

Чиновник подчеркнул, что очень важно сосредоточиться на помощи детям. "Действительно, стоит, как предлагают в этом исследовании эксперты, классифицировать детей в зависимости от той ситуации, в которой они находились, потому что для нас важно, как с ними работать дальше", - пояснил Мокренюк.

Исследовательский отчет подготовлен в рамках проекта "Развитие социальной сплоченности в Украине путем усиления региональной и местной социальной защиты внутренне перемещенных лиц, ветеранов и других лиц, пострадавших от конфликта", который реализуется Благотворительной организацией "Благотворительный фонд" Стабилизейшен Суппорт Сервисез "при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Как известно, для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предусмотрен специальный статус. Получение такого статуса будет способствовать формированию государственной политики в сфере защиты детей. Этот статус предоставляется пожизненно, поэтому определенные льготы могут быть предоставлены в будущем.