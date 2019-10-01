В Италии уволили футбольного тренера, который назвал 16-летнюю эко-активистку Тунберг "маленькой шлюхой"

1 октября, 2019, 11:52

Итальянский клуб Серии Д "Гроссето" отправил в отставку главного тренера молодежной команды Томмазо Касалини за оскорбительное выражение по 16-летней эко-активисткы из Швеции Греты Тунберг

Об этом пишет Tribuna .

Отмечается, что тренер написал пост в Фейсбуке, где назвал Тунберг шлюхой, а также отметил, что она в нужном возрасте, чтобы найти работу.

"Гросетто" в заявлении отметил, что поведение тренера не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

Касалини уже опубликовал новый пост, в котором принес извинения: "Это был выплеск эмоций в момент ярости. Я применил в адрес эко-оактивистки неправильные выражения, о которых жалею".

Напомним, что Тунберг эмоционально выступила на климатическом саммите ООН:

Она обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? "