В Укроборонпроме подписали контракт на аудит

1 октября, 2019, 22:19

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Абромавичюс и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг к его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании. А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов ", - отметил Абромавичюс.

До 1 ноября концерн и "Baker Tilly Ukraine" составят подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это станет первым консолидированным аудитом за всю историю ведомства.

Отмечается, что компания "Baker Tilly Ukraine" стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности "Укроборонпрома" на электронной платформе Prozorro.