В Украине из-за непогоды 102 населенных пункта остались без электричества
1 октября, 2019, 08:44
В ночь на 1 октября вследствие дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 102 населенных пунктов в 5 областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Во Львовской области без электроэнергии остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской - 18, в Волынской - 12, в Киевской - 9, в Житомирской - 8 населенных пунктов.
Напомним, 1 октября в Украине будет преобладать сухая погода , лишь на крайнем Востоке (в некоторых районах Луганщины, Харьковщины и Донетчины) пройдет дождь. На западе, севере и в части центральных областей Украины ожидается похолодание.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке