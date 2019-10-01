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Espreso.tvОбществоВ Украине из-за непогоды 102 населенных пункта остались без электричества

В Украине из-за непогоды 102 населенных пункта остались без электричества

В ночь на 1 октября вследствие дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 102 населенных пунктов в 5 областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во Львовской области без электроэнергии остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской - 18, в Волынской - 12, в Киевской - 9, в Житомирской - 8 населенных пунктов.

Напомним, 1 октября в Украине будет преобладать сухая погода , лишь на крайнем Востоке (в некоторых районах Луганщины, Харьковщины и Донетчины) пройдет дождь. На западе, севере и в части центральных областей Украины ожидается похолодание.

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