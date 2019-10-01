В Украине ищут кандидатов в экспедицию на станцию в Антарктике "Академик Вернадский"

1 октября, 2019, 14:21

Начался конкурс кандидатов в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию

Об этом говорится на сайте Антарктического научного центра.

Отмечается, что для работы в течение года на станции "Академик Вернадский" формируется отряд в составе 6-7 ученых, трех человек инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врача и повара.

Конкурсные требования не содержат гендерных ограничений, однако в силу сложных условий работы должны возрастные - приглашаем соискателей в возрасте от 25 до 45 лет. Общие требования к конкурсантам -

опыт работы по специальности не менее 5 лет;

владение английским или испанским языком;

отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в экстремальных условиях Антарктики;

способность работать в условиях депривации, неконфликтность и коммуникабельность;

отсутствие вредных привычек.

Кандидаты, успешно прошедшие медицинскую комиссию, зачисляются в состав экспедиции и проходят пятидневные учебно-тренировочные сборы и тренинги за счет научного центра.

Экспедиторам предлагают заработную плату от 25 тыс / месяц.

25 Украинские Антарктическая Экспедиция будет работать на антарктической станции "Академик Вернадский" в течение года: с конца марта-начала апреля 2020 по апрель 2021 г.