В самолет немецкого футбольного клуба попала молния

1 октября, 2019, 17:15

В самолет футбольного клуба "Герта", который возвращался с матча чемпионата Германии, попала молния

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 29 сентября, когда команда из Берлина летела чартером домой после победы в чемпионате Германии над "Кельном" - 4:0. Малогабаритный самолет, рассчитанный на 32 пассажира, успешно приземлился в аэропорту, никто не пострадал.

"Произошел очень громкий удар. Вспыхнул огромный луч света, который видел каждый", - рассказал генеральный директор "Герты" Михаэль Претц.

"Мне было страшно. Я рад, что мы спокойно приземлились. Никогда раньше я такого не испытывал", - поделился впечатлениями футболист берлинского клуба Джавайро Дилросун.

После шести туров чемпионата Германии "Герта" с 7 очками идет десятой.