В самолет немецкого футбольного клуба попала молния
1 октября, 2019, 17:15
В самолет футбольного клуба "Герта", который возвращался с матча чемпионата Германии, попала молния
Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел 29 сентября, когда команда из Берлина летела чартером домой после победы в чемпионате Германии над "Кельном" - 4:0. Малогабаритный самолет, рассчитанный на 32 пассажира, успешно приземлился в аэропорту, никто не пострадал.
"Произошел очень громкий удар. Вспыхнул огромный луч света, который видел каждый", - рассказал генеральный директор "Герты" Михаэль Претц.
"Мне было страшно. Я рад, что мы спокойно приземлились. Никогда раньше я такого не испытывал", - поделился впечатлениями футболист берлинского клуба Джавайро Дилросун.
После шести туров чемпионата Германии "Герта" с 7 очками идет десятой.
- Нагдаемо, 1 февраля самолет с футбольными клубами "Олимпик" и "Десна" не смог сесть в аэропорту "Киев" и был вынужден вернуться в Турцию.
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