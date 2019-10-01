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Espreso.tvОбществоВ Полтаве пьяный полицейский с собутыльником устроили драку

В Полтаве пьяный полицейский с собутыльником устроили драку


фото: 0532.ua
В Полтаве двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения нескольким гражданам

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что произошло в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни.

Установлено, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, материалы досудебного расследования направляются в теруправления ГБР.

"По моему приказу предназначенно служебное расследование, после завершения которого будет принято управленческое решение о целесообразности пребывания данного лица в органах полиции", - сказал Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

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