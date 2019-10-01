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Espreso.tvОбществоВ Польше из-за сильного ветра ранены два человека, сотни тысяч абонентов остались без электричества (видео)

В Польше из-за сильного ветра ранены два человека, сотни тысяч абонентов остались без электричества (видео)

В польском Любуском воеводстве были ранены два человека после того как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля

Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Павел Фрунчак, передает RMF24.

По данным правительственного Центра безопасности, без электричества остались 125 000 потребителей.

В частности, электричество отсутствует в более 70 000 в Великопольском воеводстве и почти в 20 000 на Западном Поморье.


В связи с сильным штормом в Балтийском море власти выдали предупреждение.

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