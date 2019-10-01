В Польше из-за сильного ветра ранены два человека, сотни тысяч абонентов остались без электричества (видео)
1 октября, 2019, 11:04
В польском Любуском воеводстве были ранены два человека после того как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля
Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Павел Фрунчак, передает RMF24.
По данным правительственного Центра безопасности, без электричества остались 125 000 потребителей.
Ale wieje poszliśmy na spacer и nawet Tyrion ustawia się pod wiatr #wiatr #wieje #pogoda #PowiatZgorzelecki pic.twitter.com/DiDvRONxlJ- Jacek Staszczuk (@jacekstaszczuk) September 30, 2019
В частности, электричество отсутствует в более 70 000 в Великопольском воеводстве и почти в 20 000 на Западном Поморье.
Wichury w Katowicach. Zablokowany wjazd do Bogucic z Roździeńskiego #wiatr pic.twitter.com/fiW9PXlD7b- Dorota Niecko (@DorotaNiecko) September 30, 2019
Skutek wichury, Sosnowiec 30.09 #wiatr pic.twitter.com/FhH5gTne7T- Dorota Niecko (@DorotaNiecko) September 30, 2019
В связи с сильным штормом в Балтийском море власти выдали предупреждение.
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