В Польше из-за сильного ветра ранены два человека, сотни тысяч абонентов остались без электричества (видео)

1 октября, 2019, 11:04

В польском Любуском воеводстве были ранены два человека после того как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля

Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Павел Фрунчак, передает RMF24.

По данным правительственного Центра безопасности, без электричества остались 125 000 потребителей.

В частности, электричество отсутствует в более 70 000 в Великопольском воеводстве и почти в 20 000 на Западном Поморье.

Wichury w Katowicach. Zablokowany wjazd do Bogucic z Roździeńskiego #wiatr pic.twitter.com/fiW9PXlD7b - Dorota Niecko (@DorotaNiecko) September 30, 2019



В связи с сильным штормом в Балтийском море власти выдали предупреждение.