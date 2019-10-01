В оккупированном Луганске террористы заставляют менять украинские номера на "ЛНР", - СМИ

1 октября, 2019, 11:31

В временно оккупированном Луганске боевики выдвинули условие водителям - до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на местных жителей.

"Затягивают петлю. К концу года сказали поменять всем номера на машинах, иначе угрожают штрафами. В МРЭО уже с утра очереди сейчас", - сказал луганчанин Андрей.

Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет".

"Надо же откуда качать деньги, поэтому и придумали" новшества ", за которое нужно выложить около 1000 рублей", - уточнил он.

Проукраинские настроены водители не спешат менять номера на машинах. "Остановят ли, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" - пояснил луганчанин, признав, что многие все-таки боится последствий и меняет автономера.

При этом украинские автономера не забирают. "Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не отнимает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - добавил источник.