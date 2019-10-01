В оккупированном Луганске террористы заставляют менять украинские номера на "ЛНР", - СМИ
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на местных жителей.
"Затягивают петлю. К концу года сказали поменять всем номера на машинах, иначе угрожают штрафами. В МРЭО уже с утра очереди сейчас", - сказал луганчанин Андрей.
Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет".
"Надо же откуда качать деньги, поэтому и придумали" новшества ", за которое нужно выложить около 1000 рублей", - уточнил он.
Проукраинские настроены водители не спешат менять номера на машинах. "Остановят ли, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" - пояснил луганчанин, признав, что многие все-таки боится последствий и меняет автономера.
При этом украинские автономера не забирают. "Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не отнимает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - добавил источник.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке