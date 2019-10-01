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Espreso.tvОбществоВ Луганском аэропорту ОБСЕ увидела "Грады", гаубицы и противотанковые пушки

В Луганском аэропорту ОБСЕ увидела "Грады", гаубицы и противотанковые пушки

На территории разрушенного российскими оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

28 сентября патруль ОБСЕ обнаружил на территории разрушенного аэропорта "Луганск" (примерно 2 км к северу от р. П. Победное, 19 км к югу от Луганска) следующее вооружение:

  • 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм),
  • 1 самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм),
  • 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм),
  • 7 буксируемых гаубиц (2А65 "МстаБ", 152 мм),
  • 11 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм),
  • 1 противотанковую пушку (БС-3, 100 мм),
  • 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм),
  • 22 танка (Т-72 - 9 единиц, Т-64 - 13),
  • 7 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

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