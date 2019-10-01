В Луганском аэропорту ОБСЕ увидела "Грады", гаубицы и противотанковые пушки

1 октября, 2019, 09:36

На территории разрушенного российскими оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

28 сентября патруль ОБСЕ обнаружил на территории разрушенного аэропорта "Луганск" (примерно 2 км к северу от р. П. Победное, 19 км к югу от Луганска) следующее вооружение: