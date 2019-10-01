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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием трех авто

В Киеве произошло ДТП с участием трех авто

На Печерске произошло ДТП с участием трех авто, одного водителя госпитализировали

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам свидетелей, автомобиль частной службы охраны двигаясь с бульвара Дружбы Народов в крайней левой полосе начал разворачиваться, в этот момент перед ним Митцубиси Паджеро, который ехал во второй полосе, внезапно стал также возвращать.

Водитель авто охраны не успел среагировать на такой маневр, из-за чего и произошло столкновение. После чего уже неуправляемый автомобиль охранной компании вылетел на встречную, где протаранил ВАЗ.

В дорожном происшествии пострадал водитель ВАЗ, с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой его забрала "скорая".

 

 

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