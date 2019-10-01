В ГБР нашли еще одну "прослушку", подозревают правоохранителей

1 октября, 2019, 16:08

В здании Государственного бюро расследований нашли средство для прослушивания не только в кабинете директора, но и в другом помещении

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью "ТСН".

Труба не сообщил, в каком именно кабинете нашли средство для прослушивания.

"В настоящее время я не хочу об этом говорить", - сказал Роман Труба.

Он также добавил, что расследованием ГБР занимается самостоятельно, ведь в установлении средства для прослушивания также подозревают бывших и нынешних правоохранителей. За несколько дней расследования уже удалось собрать некоторую информацию, однако подробности пока не разглашаются, чтобы не навредить следствию.

"Каждый из правоохранителей имеет свою специфику по использованию тех или иных технических средств, по монтажу и по работе. И за эти несколько дней, мы проводим расследование, есть определенная информация ... Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале было обнаружен микрофон. И цинизм, и дерзость этого преступления состоит в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете тоже", - сказал директор ГБР.

Известно, что ГБР проверяет информацию о том, было ли разрешение и постановление суда на проведение прослушивания и причастны ли правоохранители к установке, если постановления нет.