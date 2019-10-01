Украинский язык не получил финансирования от команды Зеленского, - Княжицкий

1 октября, 2019, 10:41

Об этом на эфире одного из телеканалов заявил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.

"В представленной программе действий правительства на 5 лет, как и в проекте бюджета на 2020 год, нет ни строки о мерах обеспечения выполнения закона о функционировании украинского языка", - заявил Николай Княжицкий.

По его словам, хотя президент Зеленский сам заявлял, что нужно украинский язык внедрять с помощью пряников, то есть правильного стимулирования его применения.

"Например, предусмотренные законом создания центров обучения или популяризация украинского языка - все эти мероприятия требуют финансирования, которое правительство не планирует финансировать в следующие 5 лет. По крайней мере это не отражено в документе, который зафиксировал стратегические задачи на 5-летку", - отметил депутат.