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Espreso.tvОбществоУкраина, Грузия и страны Балтии создали антироссийскую группу в ПАСЕ

Украина, Грузия и страны Балтии создали антироссийскую группу в ПАСЕ

Главной задачей группы "Балтик плюс" является продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы

Об этом сообщает пресс служба "Слуги народа".

Первым шагом "Балтик плюс" стал отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Такое решение делегации пяти стран приняли в Страсбурге. Оно стало реакцией на возвращение права голоса и других процедурных прав российской делегации. Ведь, вернув Россию в ПАСЕ, совет Европы закрыл глаза на постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконное заключение граждан государств-членов и войну, которую Российская Федерация до сих пор ведет против своих соседей.

Группа "Балтик плюс" открыта для делегаций и членов ПАСЕ, которые являются единомышленниками, и продолжит проводить постоянные встречи с целью выработки нашей общей позиции и действий для отстаивания ценностей Совета Европы для всех ее членов без исключения.

Украина будет отстаивать свои территориальные и стратегические интересы.

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