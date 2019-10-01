Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала формулу Штайнмайера, - Сайдик
1 октября, 2019, 20:55
Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала и подписала документ, который развивает так называемую формулу Штайнмайера
Об этом сообщил журналистам посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Радио Свобода .
"Члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в мой адрес подтвердили согласование формулы Штайнмайера", - заявил Сайдик в Минске 1 октября.
Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины, и подтверждение свободного и демократического проведения выборов наблюдателями от ОБСЕ.
Это решение открывает возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки".
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона согласовала текст формулы Штайнмайера.
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