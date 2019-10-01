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Espreso.tvВойна с РФТрехсторонняя контактная группа в Минске подписала формулу Штайнмайера, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала формулу Штайнмайера, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала и подписала документ, который развивает так называемую формулу Штайнмайера

Об этом сообщил журналистам посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Радио Свобода .

"Члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в мой адрес подтвердили согласование формулы Штайнмайера", - заявил Сайдик в Минске 1 октября.

Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины, и подтверждение свободного и демократического проведения выборов наблюдателями от ОБСЕ.

Это решение открывает возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки".

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