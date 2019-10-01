Том Круз и Кличко прошлись по Киеву в поисках локаций для голливудского фильма. Фото

1 октября, 2019, 17:42

Звезда американского кино прибыл в столицу Украины, где осмотрел виды для будущей ленты

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

"Осматриваем киевские локации для голливудского кино", - написал мэр Киева.

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист рассматривает Киев как место съемок будущего фильма.

Отметим, что недавно Рада приняла закон о кэш-рибейтах для иностранных производителей, которые снимают фильмы в Украине. Закон будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международной копродукции.