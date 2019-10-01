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Espreso.tvОбществоТом Круз и Кличко прошлись по Киеву в поисках локаций для голливудского фильма. Фото

Том Круз и Кличко прошлись по Киеву в поисках локаций для голливудского фильма. Фото

Звезда американского кино прибыл в столицу Украины, где осмотрел виды для будущей ленты

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

"Осматриваем киевские локации для голливудского кино", - написал мэр Киева.

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист рассматривает Киев как место съемок будущего фильма.

Отметим, что недавно Рада приняла закон о кэш-рибейтах для иностранных производителей, которые снимают фильмы в Украине. Закон будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международной копродукции.

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