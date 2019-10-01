Телеканал ЕСПРЕСО представил программы собственного производства в Мюнхене

1 октября, 2019, 13:10

Программы телеканала ЕСПРЕСО о культурном разнообразии были представлены на международной конференции ADAMI DIALOG

Мероприятие организовано Европейским союзом вещателей (EBU), при поддержке Европейской комиссии. Оно проходит в городе Мюнхен в Германии.

"Несмотря на то, что Еспресо информационный телеканал, мы уделяем много внимания культурным проектам. Программы о культуре, истории, этническое многообразие и разный религиозный опыт является важной составляющей нашего контента. Так мы приобщаемся к формированию национального диалога в украинском обществе и воспитываем толерантность", - считает главный редактор ЕСПРЕСО Светлана Самойленко.

Представители европейских медиа узнали о таких программах, как "Культекспрес с Марией Бурмакой", "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", увидели материалы, которые готовили журналисты во время Форума VIA CARPATIA, информационным спонсором которого является телеканал.

"Особое восхищение у европейских журналистов с DW, BBC и ARTE вызвал наш спецпроект" Уникальные старинные церкви Верховинского района ". Это 11 серий о деревянных храмах гуцулов. Еспресо создал этот цикл в 2018 году при финансовой поддержке Украинского Культурного Фонда. Так, теперь о красоте наших аутентичных памятников узнали в Европе ", - говорит главред Еспресо.

Кроме ЕСПРЕСО, украинские медиа представляет Татьяна Кисельчук, продюсер UA: Суспільне. Она представила политическое ток-шоу "Обратный Отсчет". Соведущей этого проекта является Мирослава Барчук, которая также имеет авторскую программу на ЕСПРЕСО.

Вместе с европейскими журналистами в конференции принимают участие представители СМИ из стран Восточного партнерства, в частности, Грузии, Словении, Сербии, Молдовы, Армении и Азербайджана. Участники договариваются об обмене проектами между редакциями. Поэтому, зрители ЕСПРЕСО вскоре увидят на телеканале проекты других вещателей.