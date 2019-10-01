 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик спрогнозировала уникально теплую погоду на среду

Синоптик спрогнозировала уникально теплую погоду на среду

В среду, 2 октября, везде в Украине будет солнце и тепло

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра, 2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - говорится в сообщении .

Отмечается, что температура воздуха ожидается в пределах + 19 + 24 градусов.

Синоптик предупредила, что единственное, что может нарушить эту идиллию солнца с высокими градусами - порывистый ветер.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня за +20 градусов.

"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины", - рассказала Наталья Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать