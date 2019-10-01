Синоптик спрогнозировала уникально теплую погоду на среду
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Завтра, 2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - говорится в сообщении .
Отмечается, что температура воздуха ожидается в пределах + 19 + 24 градусов.
Синоптик предупредила, что единственное, что может нарушить эту идиллию солнца с высокими градусами - порывистый ветер.
В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня за +20 градусов.
"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины", - рассказала Наталья Диденко.
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