Суд повторно перенес рассмотрение дела о возвращении акций Привата Коломойскому

1 октября, 2019, 17:14

Хозяйственный суд Киева повторно перенес рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского, в котором он хочет вернуть себе акции национализированного ПриватБанка

Рассмотрение дела состоится 8 октября.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до решения вопроса о юрисдикционной подсудности этого дела именно Хозяйственном суде города Киева. Соответствующее решение должен принять Верховный суд.

"Это не простой вопрос. Есть законодательство, которое должно учитываться судьями при рассмотрении этого дела и связанных с ней. Есть разные нормы процессуального и материального права, в процессе было задействовано очень много участников - как органов властных полномочий, так и субъектов частного права. И поэтому сегодня Верховному суду однозначно определиться с подсудностью не удастся", - отметил представитель юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"Сначала было обращение бывших владельцев о помощи - фактически спасти банк. Сейчас они называют это давлением на владельцев, однако никаких аргументов и доказательств мы не видим. Сегодняшнее ходатайство мы поддерживаем, так как сейчас в двух различных судебных ветвях, административной и хозяйственной, рассматриваются одни и те же требования", - сказал представитель ПриватБанка на суде Андрей Пожидаев.

Предварительные слушания по делу возвращения акций ПриватБанка Коломойскому состоялись 24 сентября. Тогда слушания также перенесли - на 1 октября.