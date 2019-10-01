США наложили санкции на активы близкого к Путину олигарха
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США .
Под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd. Пригожина обвиняют в финансировании антиамериканских информационных операций "Агентства интернет-исследований".
"Сегодняшняя действие усиливает давление на ранее внесенную в перечень лицо Евгения Пригожина, она нацелена на его физические активы, в том числе три самолета и яхту, а также на работников организации" Internet Research Agency "(известная как" фабрика троллей "), которую финансирует Пригожин" , - говорится в заявлении.
Мероприятия направлены на четыре организации, 7 человек, три самолета и яхту St Vitamin, связанные с IRA и Пригожиным.
Кузьмина и Нестерова связывают с "Агентством интернет-исследований".
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