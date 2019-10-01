США наложили санкции на активы близкого к Путину олигарха

1 октября, 2019, 10:24

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки россиян Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, а также три компании, связанные с Евгением Пригожиным, из-за подозрений во вмешательстве в американские выборы 2016 года

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США .

Под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd. Пригожина обвиняют в финансировании антиамериканских информационных операций "Агентства интернет-исследований".

"Сегодняшняя действие усиливает давление на ранее внесенную в перечень лицо Евгения Пригожина, она нацелена на его физические активы, в том числе три самолета и яхту, а также на работников организации" Internet Research Agency "(известная как" фабрика троллей "), которую финансирует Пригожин" , - говорится в заявлении.

Мероприятия направлены на четыре организации, 7 человек, три самолета и яхту St Vitamin, связанные с IRA и Пригожиным.

Кузьмина и Нестерова связывают с "Агентством интернет-исследований".