Северная Корея и не думает отказываться от ядерного оружия, - Болтон

1 октября, 2019, 11:59

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия

Об этом пишет Reuters.

"Очевидно, что КНДР не приняла стратегическое решение отказаться от своего ядерного оружия. На самом деле, я думаю, что все наоборот", - заявил Болтон, которого три недели назад уволили из Белого дома за его жесткую позицию в отношении Северной Кореи и Ирана.

По словам бывшего советника Дональда Трампа, при нынешних обстоятельствах северокорейский лидер Ким Чен Ын "добровольно не откажется от ядерного оружия".

Болтон отметил, что Вашингтон не справляется с угрозой Северной Кореи, начиная от неэффективности выполнения санкций и самоуверенности США по поводу ракетных испытаний Пхеньяном к приостановке совместных с Южной Кореей военных учений.

"Я думаю, что сейчас мы находимся в классическом тупике с Северной Кореей. Они хотят то, что мы не должны быть готовы им дать", - заявил он.