Северная Корея и не думает отказываться от ядерного оружия, - Болтон
Об этом пишет Reuters.
"Очевидно, что КНДР не приняла стратегическое решение отказаться от своего ядерного оружия. На самом деле, я думаю, что все наоборот", - заявил Болтон, которого три недели назад уволили из Белого дома за его жесткую позицию в отношении Северной Кореи и Ирана.
По словам бывшего советника Дональда Трампа, при нынешних обстоятельствах северокорейский лидер Ким Чен Ын "добровольно не откажется от ядерного оружия".
Болтон отметил, что Вашингтон не справляется с угрозой Северной Кореи, начиная от неэффективности выполнения санкций и самоуверенности США по поводу ракетных испытаний Пхеньяном к приостановке совместных с Южной Кореей военных учений.
"Я думаю, что сейчас мы находимся в классическом тупике с Северной Кореей. Они хотят то, что мы не должны быть готовы им дать", - заявил он.
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
Читайте также
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-