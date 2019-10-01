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Espreso.tvСпортСборная Украины победила в первом матче ЧМ по мини-футболу

Сборная Украины победила в первом матче ЧМ по мини-футболу


фото: ua-football.com
В первом матче чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины крупно победила соперников из Ливана

Об этом сообщает официальный facebook турнира.

В стартовом матче чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии, сборная Украины без проблем переиграла соперников из Ливана, счет - 3: 0.

Для украинцев поединок начался с неприятного удаления голкипера Евгения Зайца, после чего весь матч в рамке ворот играл Виктор Цой, который является полевым игроком. Однако вскоре после красной карточки, на 16-й минуте Украине удалось забить, это сделал капитан сборной Андрей Хомин.

Второй гол во встрече был забит во втором тайме, Виктором Цойом, футболист, который был вынужден играть голкипера, пробил с центра поля точно в угол ворот, счет - 2: 0.

Поставил точку в поединке играющий тренер Евгений Задорожный, на 45-й минуте специалист отправил мяч в сетку ворот ударом через всю площадку.

Победа против Ливана является первой для сборной Украины в истории чемпионатов мира по мини-футболу. Следующий матч украинцы сыграют 3 октября против Румынии.

 

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