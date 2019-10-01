 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 1 октября водители должны ездить днем за городом с включенными фарами

С 1 октября водители должны ездить днем за городом с включенными фарами


фото: city-izyum
С 1 октября водители должны включать ближний свет фар при передвижении по городу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток с 1 октября.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать