С 1 октября водители должны ездить днем за городом с включенными фарами
1 октября, 2019, 12:19
С 1 октября водители должны включать ближний свет фар при передвижении по городу
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар", - говорится в сообщении.
Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток с 1 октября.
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