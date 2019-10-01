С 1 октября водители должны ездить днем за городом с включенными фарами

1 октября, 2019, 12:19

С 1 октября водители должны включать ближний свет фар при передвижении по городу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток с 1 октября.