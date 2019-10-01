 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссияне на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии, ранен боец ООС

Россияне на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии, ранен боец ООС

В понедельник, 30 сентября, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли укрепления украинской армии на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 1 октября захватчики дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

Новость дополняется.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать