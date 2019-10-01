Россияне на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии, ранен боец ООС
1 октября, 2019, 07:36
В понедельник, 30 сентября, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли укрепления украинской армии на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
С начала суток 1 октября захватчики дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
Новость дополняется.
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