Россияне на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии, ранен боец ООС

1 октября, 2019, 07:36

В понедельник, 30 сентября, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли укрепления украинской армии на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов