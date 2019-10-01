Разумков назвал дату рассмотрения законопроекту о госбюджете

1 октября, 2019, 12:19

Народные депутаты должны внести все свои предложения до 1 октября, а до 15 октября бюджетный комитет должен их проработать

Об этом спикер Совета Дмитрий Разумков рассказал на заседании согласительного совета депутатских фракций, передает Еспресо.TV .

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета. И свои предложения необходимо внести до 1 октября, до 15 октября бюджетный комитет должен их проработать, и в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен 18 октября 2019 года", - заявил Разумкова.

Кроме того, голова Верховной Рады сообщил, что 29 сентября Правительство внесло в парламент программу деятельности Кабинета министров Украины и его рассмотрение на заседании Верховной Рады запланирован на пятницу, 4 октября.

Голова Верховной Рады отметил, что розданный проект повестки дня на текущую пленарную неделю будет дополняться, так как вчера и сегодня продолжаются заседания комитетов, на которых рассматриваются законопроекты. Кроме того, по его словам, планируется максимально включить в повестку дня так называемые переходные законопроекты, принятые в первом чтении прошлым созывом Верховной Рады.

Следующую неделю, с 7 по 11 октября, Верховная Рада будет работать в комитетах.