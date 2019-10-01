Разумков назвал дату рассмотрения законопроекту о госбюджете
Об этом спикер Совета Дмитрий Разумков рассказал на заседании согласительного совета депутатских фракций, передает Еспресо.TV .
"20 сентября был представлен проект государственного бюджета. И свои предложения необходимо внести до 1 октября, до 15 октября бюджетный комитет должен их проработать, и в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен 18 октября 2019 года", - заявил Разумкова.
Кроме того, голова Верховной Рады сообщил, что 29 сентября Правительство внесло в парламент программу деятельности Кабинета министров Украины и его рассмотрение на заседании Верховной Рады запланирован на пятницу, 4 октября.
Голова Верховной Рады отметил, что розданный проект повестки дня на текущую пленарную неделю будет дополняться, так как вчера и сегодня продолжаются заседания комитетов, на которых рассматриваются законопроекты. Кроме того, по его словам, планируется максимально включить в повестку дня так называемые переходные законопроекты, принятые в первом чтении прошлым созывом Верховной Рады.
Следующую неделю, с 7 по 11 октября, Верховная Рада будет работать в комитетах.
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