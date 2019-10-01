"Укрспирт" заказал газ в Коломойского на 13% дешевле прайса "Нафтогаза"

1 октября, 2019, 11:16

ГП "Укрспирт" заключило с ЗАО "Добывающая компания" Укрнефтебурение "очередные соглашения на поставку природного газа на сумму с поставкой в сентябре и октябре

Об этом сообщается в системе " Прозорро ", пишут " Наши деньги ".

Базовое соглашение с "Укрнефтебурением" заключено по результатам торгов на ТВ "Украинская энергетическая биржа". В "Прозорро" никаких данных о ходе биржевых торгов не обнародовано.

Газ на условиях постоплаты на сентябрь заказали по 5647 грн за тысячу кубометров, а 24 сентября дополнительное соглашение пролонгировали поставку до 31 октября на такой же объем и увеличили цену до 5786 грн. Это почти на 800 гривен дешевле прейскуранта "Нафтогаза Украины" на условиях постоплаты.

"Укрнефтебурение" контролируют олигарх Игорь Коломойский и богатый экс-нардеп Рады Виталий Хомутынник. Еще 22% акций "Укрнефтебурение" принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Оперативное управление компанией осуществляют люди Коломойского: с июля 2015 годы ее возглавляет Михаил Бакуненко, бывший топ-менеджер "Укрнафты".

По данным "Прозорро", "Укрнефтебурение" с 2017 года получило господряды на 470, 92 млн грн. В том числе "Укрспирт" заключил с фирмой договора на 138,30 млн грн, ГП "Заря" - "Машпроект" - на 274, 37 млн грн, "Укрпочта" - на 36,26 млн грн.