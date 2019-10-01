"Самая масштабная реформа": у Баканова рассказали о концепте обновленного закона об СБУ

1 октября, 2019, 15:04

Коллегия СБУ поддержала концепт новой редакции закона "о Службе безопасности Украины"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно этому решению, вчера, 30 сентября, основные положения законопроекта были представлены на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Следствием принятия новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" станет самая масштабная реформа Службы безопасности во времена независимости", - отмечают в СБУ.

Сейчас в рамках существующих полномочий начато реформирование ведомства. В частности, завершился первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования.

Глава ведомства Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение СБУ в лучшим моделей спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины. Особенно глава СБУ акцентирует внимание на проблемах государственной безопасности, которые являются следствием военной агрессии со стороны Российской Федерации.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - акцентировал Баканов.

Предполагается, что результатом комплексной реформы СБУ по приоритетным направлениям станут:

- отказ от несвойственных функций и предотвращение расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

- расширение контрразведывательного вектора работы СБ Украины и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;

- внедрение гибкой структуры службы;

- сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

- демилитаризация,

- повышение уровня заработной платы работников службы;

- деполитизация руководящей вертикали СБ Украины и назначение главы СБ Украины на срок, который не совпадает со сроком каденции Президента Украины;

- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

В ближайшее время проект новой редакции закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет презентован международным партнерам и представлен Президенту Украины.