"На меня влиять невозможно": Зеленский говорит, что не чувствовал давления со стороны Трампа
1 октября, 2019, 20:03
Президент Украины заявил, что у него много людей, которые хотели бы оказать на него влияние, но это невозможно
Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Отвечая на вопрос, чувствовал ли он влияние со стороны президента США Дональда Трампа, Зеленский отметил, что все уже все читали в стенограмме разговора.
"Я хочу сказать, что я никогда не чувствую никакого влияния на меня. И у меня очень много людей и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня. Но я президент независимой Украины. И на меня, мне кажется, что пока мои шаги свидетельствуют об этом, влиять невозможно", - подчеркнул президент.
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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