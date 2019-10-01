"На меня влиять невозможно": Зеленский говорит, что не чувствовал давления со стороны Трампа

1 октября, 2019, 20:03

Президент Украины заявил, что у него много людей, которые хотели бы оказать на него влияние, но это невозможно

Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос, чувствовал ли он влияние со стороны президента США Дональда Трампа, Зеленский отметил, что все уже все читали в стенограмме разговора.

"Я хочу сказать, что я никогда не чувствую никакого влияния на меня. И у меня очень много людей и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня. Но я президент независимой Украины. И на меня, мне кажется, что пока мои шаги свидетельствуют об этом, влиять невозможно", - подчеркнул президент.