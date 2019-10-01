"Как можно быть акционером нелегального казино?" - Луценко ответил на заявление Арахамии в ГБР

1 октября, 2019, 16:15

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на открытие против него производства в Государственном бюро расследований по содействию игорному бизнесу. Соответствующее заявление написал Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте

Об этом он написал в своем Facebook.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино???" - отметил Луценко.

Он также добавил, что прошел полную проверку декларации и все его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.