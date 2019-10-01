"Как можно быть акционером нелегального казино?" - Луценко ответил на заявление Арахамии в ГБР
1 октября, 2019, 16:15
Экс-генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на открытие против него производства в Государственном бюро расследований по содействию игорному бизнесу. Соответствующее заявление написал Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте
Об этом он написал в своем Facebook.
"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино???" - отметил Луценко.
Он также добавил, что прошел полную проверку декларации и все его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.
Напомним, ГБР открыло по экс-генпрокурору Юрия Луценко уголовное дело о содействии игорному бизнесу.
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