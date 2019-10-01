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Espreso.tvОбщество"Формулу Штайнмайера" подписали без нас", - украинцы комментируют в соцсетях заявление Зеленского

"Формулу Штайнмайера" подписали без нас", - украинцы комментируют в соцсетях заявление Зеленского


фото: Офіс президента
Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина на переговорах в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера"

Об этом передает Еспресо.TV.

"То, что произошло в Минске, это попытка демонтажа Украинского государства! Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим!" - написал в Facebook экс-спикер ВР Андрей Парубий.

"Итак, предлагается проводить выборы без контроля над границей. А это создание двух государств в одном. Босния и Герцеговина без перспектив развития", - пишет народный депутат Николай Княжицкий.

"Финиш. Формулу Штанмаера подписали без нас... Точнее не так ... Нас к ней изнасиловали. Коллективно...", - заявил политолог Виктор Таран.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

 

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