"Днепропетровское землячество России": на Днепропетровщине поймали завербованного пропагандиста РФ

1 октября, 2019, 15:49

Контрразведчики СБУ разоблачили на Днепропетровщине завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русcкого мира"

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Украинский гражданин, представитель общественной организации "Днепропетровское землячество России", готовил и размещал в Интернете пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных "ЛНР / ДНР", идей так называемой "Новороссии".

Он также распространял призывы к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики". По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ, когда был в Москве.

Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ. За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе.

Во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.