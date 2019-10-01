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Espreso.tvСпорт"Аталанта" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд

"Аталанта" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и итальянской "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

1 октября, Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало в 19:55

"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.

"Аталанта": Голлини, Толо, Масьелло, Паломино, Гомес, де Роон, Кастано, Пашалич, Хатебур, Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Кьер, Джимсити, Фройлер, Малиновский, Госенс, Муриель.

 

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