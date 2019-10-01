"Аталанта" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд
1 октября, 2019, 19:00
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и итальянской "Аталанты" в матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
1 октября, Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало в 19:55
"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.
"Аталанта": Голлини, Толо, Масьелло, Паломино, Гомес, де Роон, Кастано, Пашалич, Хатебур, Иличич, Сапата.
Запасные: Спортьелло, Кьер, Джимсити, Фройлер, Малиновский, Госенс, Муриель.
НОВОСТИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.
Состав «Шахтера» на матч «Аталанта». @ChampionsLeague #UCL
Следите за # АталантаШахтер онлайн: https://t.co/R4ecVkzr8v pic.twitter.com/BvFtr0grnt
- Матч между "Аталанта" и "Шахтером" состоится сегодня в Милане и начнется в 19:55 .
- Игру Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который может провести переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке