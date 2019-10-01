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Espreso.tvСпорт"Аталанта" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

"Аталанта" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов


фото: twitter
Букмекеры считают фаворитом матча 2-го тура Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" итальянский клуб

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На победу "Аталанты" букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,85, на ничью дают 3,80, а выигрыш "Шахтера" считают маловероятным - 4,20.

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов 18 сентября "Шахтер" на своем поле уступил английскому "Манчестер Сити" - 0: 3, а "Аталанта" сенсационно проиграла в гостях хорватскому "Динамо" - 0: 4.

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