"Аталанта" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
1 октября, 2019, 14:14
Букмекеры считают фаворитом матча 2-го тура Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" итальянский клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На победу "Аталанты" букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,85, на ничью дают 3,80, а выигрыш "Шахтера" считают маловероятным - 4,20.
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов 18 сентября "Шахтер" на своем поле уступил английскому "Манчестер Сити" - 0: 3, а "Аталанта" сенсационно проиграла в гостях хорватскому "Динамо" - 0: 4.
- Матч между "Аталанта" и "Шахтером" состоится сегодня в Милане и начнется в 19:55 .
- Игру Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который может провести переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
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