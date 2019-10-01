Полиция задержала вора-рецидивиста, который "заминированиями" суда сорвал более 100 заседаний
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Киевской местной прокуратурой №5 города Киева совместно с СБУ и СВ Оболонского УП ГУ ЧП в г. Киеве раскрыты ряд заведомо ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева.
Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.
Удалось установить личность злоумышленника, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, совершил не менее 4 ложных сообщения о заминировании Оболонского районного суда.
"Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначения наказания", - отметили в прокуратуре.
Сейчас шутнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей.
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