Полиция задержала вора-рецидивиста, который "заминированиями" суда сорвал более 100 заседаний

1 октября, 2019, 13:25

Правоохранители установили злоумышленника, который систематически сообщал о "заминировании" Оболонского райсуда Киева

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Киевской местной прокуратурой №5 города Киева совместно с СБУ и СВ Оболонского УП ГУ ЧП в г. Киеве раскрыты ряд заведомо ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева.

Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

Удалось установить личность злоумышленника, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, совершил не менее 4 ложных сообщения о заминировании Оболонского районного суда.

"Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначения наказания", - отметили в прокуратуре.

Сейчас шутнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей.