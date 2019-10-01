Польша присоединилась к бойкоту празднования 70-летия ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ, - Гончаренко

1 октября, 2019, 12:56

Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы решила бойкотировать празднование 70-летия организации из-за возвращения в зал голосований делегации РФ

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"МОЛНИЯ! Делегация Польши также бойкотирует празднования 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" - написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии после консультаций с Украиной отказались от участия в мероприятиях по случаю 70-летия ПАСЕ.