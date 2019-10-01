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Espreso.tvОбществоПольша присоединилась к бойкоту празднования 70-летия ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ, - Гончаренко

Польша присоединилась к бойкоту празднования 70-летия ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ, - Гончаренко


фото: REUTERS
Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы решила бойкотировать празднование 70-летия организации из-за возвращения в зал голосований делегации РФ

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"МОЛНИЯ! Делегация Польши также бойкотирует празднования 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" - написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии после консультаций с Украиной отказались от участия в мероприятиях по случаю 70-летия ПАСЕ.

  • Напомним, делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
  • Представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, заявили, что планируют посетить сессию ПАСЕ вопреки решению нардепов от "Слуги народа".
  • Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что поскольку Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, действующим остается старый состав делегации.
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