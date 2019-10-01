Отказ Украины тормозит весь процесс, - Песков о "формуле Штайнмайера"
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина .
Он значил, что Украина предоставляла различные заявления о предварительном отказе от подписания "формулы Штайнмайера". Говорилось и о технической ошибке, и о непонимании, это тормозит весь процесс.
"Поэтому сегодня, конечно, все ждут, что придет ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно этого и ожидаем" , - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, что будет делать Россия, если украинская сторона отойдет от "формулы Штайнмайера", пресс-секретарь сказал, что российская сторона продолжит поиски путей решения этой проблемы.
Напомним, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный обнародовал документ, который, по его утверждению ТКГ готовит на подпись лидерам государств в "нормандском формате".
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