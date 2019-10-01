Оставил на поруках: Апелляционный суд Днепра отказался арестовывать Вилкула

1 октября, 2019, 12:29

Апелляционный суд в городе Днепр 1 октября принял оставить без изменения решение суда первой инстанции по экс-нардепу Александра Вилкула

Об этом пишет " Первый криворожский ".

Суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции.

Ранее Октябрьский суд Днепра постановил отпустить Александра Вилкула на поруки до Дмитрия Шпенова. Прокуратура настаивала на том, чтобы Александра Вилкула поместили под стражу или выпустили под залог в 17 млн грн

Напомним, что Александра Вилкула, обвиняют в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия. Речь идет о том периоде, когда он был председателем Днепропетровской ОГА.

Прокуратура Днепропетровской области сообщает, что Вилкул нарушил требования действующего законодательства и предоставил землю сельхозназначения горно-обогатительным комбинатам. Он изменил назначение земель и тем самым причинил пайщикам ущерб на сумму свыше 12 млн грн, а государству - на полмиллиона гривен.