Неинтересны подковерные игры: Данилюк рассказал, почему подал в отставку

1 октября, 2019, 16:56

Александр Данилюк говорит, что покинуть должность секретаря СНБО было его инициативой

Об этом он сказал в комментарии изданию "Гордон".

"Увольнение с должности секретаря СНБО - моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", - сказал экс-секретар Совета национальной безопасности и обороны.

По поводу того, чем будет заниматься дальше, Данилюк еще не определился.

"Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", - отметил он.

Данилюк подчеркнул, что у многих людей, которые пришли во власть, недостаточный уровень профессионализма.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди - есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих пришедших не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психолог ическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период - другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", - добавил Данилюк.