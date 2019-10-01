Нацбанк начал печатать купюру номиналом в тысячу гривень
1 октября, 2019, 18:20
Банкнотно-монетный двор НБУ начал печатать новые банкноты номиналом 1000 гривень, которые появятся в наличном обращении с 25 октября
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Первоначально Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн штук таких банкнот.
По оценкам банка, новая купюра будет удобной для расчетов граждан и бизнеса, а также снизит операционные расходы банков и расходы на инкассацию.
Этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.
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