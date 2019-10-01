На Тайване обрушился автомобильный мост

1 октября, 2019, 16:14

На Тайване в провинции Илан обвалился автомобильный мост через гавань

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, во время обрушения по мосту ехал грузовик.

В этот момент под мостом находились рыбацкие лодки с людьми. Многие из них упали в воду, когда произошел инцидент. Конструкция моста также частично повредила пристань.

По предварительным данным спасателей, в больницу доставили десять человек. Еще шесть человек могут быть заблокированы в одной из рыбацких лодок.

Спасатели ищут пропавших без вести.