На Тайване обрушился автомобильный мост
1 октября, 2019, 16:14
На Тайване в провинции Илан обвалился автомобильный мост через гавань
Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, во время обрушения по мосту ехал грузовик.
В этот момент под мостом находились рыбацкие лодки с людьми. Многие из них упали в воду, когда произошел инцидент. Конструкция моста также частично повредила пристань.
По предварительным данным спасателей, в больницу доставили десять человек. Еще шесть человек могут быть заблокированы в одной из рыбацких лодок.
Спасатели ищут пропавших без вести.
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