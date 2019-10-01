Миссия ОБСЕ заметила на российско-украинской границе микроавтобус с надписью "Груз 200"

1 октября, 2019, 18:50

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая контролирует российские пограничные пункты "Гуково" и "Донецк", граничащие с ОРДЛО, заявляют, что заметили на российско-украинской границе микроавтобус с надписью "Груз 200"

Как говорится в обнародованном сегодня отчете миссии, микроавтобус пересек границу из России на оккупированную часть Донбасса, сообщает УНИАН

"28 сентября в 15:20 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" наблюдала за микроавтобусом, который пересекал границу из Российской Федерации в Украину. На микроавтобусе были надписи "Груз 200" и "Анубис - похоронные услуги". Транспортное средство было зарегистрировано в Российской Федерации и в салоне находилось четыре человека", - отмечают в миссии.

Отдельно сказано, что 26 сентября в 15:44 наблюдатели на этом же пограничном пункте видели микроавтобус с российскими номерными знаками с надписью "Ритуальные услуги - Вечность" (на русском языке). Этот автобус тоже пересекал границу с РФ на оккупированную часть Донбасса. В 23:46 микроавтобус вернулся в Россию.