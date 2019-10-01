Международный ПЕН-Конгресс поддержал украинского журналиста Асеева, удерживаемого боевиками "ДНР"
Об этом пишет Радио Свобода .
Отмечается, что перед открытием ассамблеи президентом Международного ПЕН Дженнифер Клемент рассказала делегатам, что сегодня исполняется 30 лет украинскому писателю, журналисту, члену Украинского ПЕН Станиславу Асееву, которого незаконно удерживают боевики "ДНР". Клемент призвала делегатов быть солидарными со Станиславом и присоединиться к флешмобу в его поддержку.
"ПЕН» - это аббревиатура, образованная от английских слов "poets", "playwrights", "essayists" и "novelists" - "поэты", "драматурги", "эссеисты" и "романисты".
На ПЕН-Конгрессе собираются руководители и члены других национальных ПЕН-центров, чтобы переизбрать международное руководство и принять правозащитные резолюции ПЕН.
- Украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории .
- Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и из-за своей "полиции" объявили его в розыск как пропавшего без вести.
- В середине июле террористы подтвердили, что Асеев в них и "обвиняется" в "шпионаже" . За совершение этого "преступления" ему грозит заключение сроком 12-14 лет.
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