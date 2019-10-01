Лига чемпионов: "Тоттенхэм" принимает "Баварию", расписание других матчей и трансляций вторника
1 октября, 2019, 09:00
Во вторник, 1 октября, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" принимает немецкую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 2-й тур
Первое октября
Группа A
19:55 "Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия), "Футбол 1"
22:00 "Галатасарай" (Турция) - ПСЖ (Франция)
Группа В
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия), "Футбол 2"
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция)
Группа С
19:55 "Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина), "Футбол 1"
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия)
Группа D
22:00 "Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания)
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Байер" (Германия)
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