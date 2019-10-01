 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Тоттенхэм" принимает "Баварию", расписание других матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: "Тоттенхэм" принимает "Баварию", расписание других матчей и трансляций вторника


фото: REUTERS
Во вторник, 1 октября, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" принимает немецкую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 2-й тур

Первое октября

Группа A

19:55 "Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия), "Футбол 1"

22:00 "Галатасарай" (Турция) - ПСЖ (Франция)

 

Группа В

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия), "Футбол 2"

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция)

Группа С

19:55 "Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина), "Футбол 1"

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия)

Группа D

22:00 "Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания)

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Байер" (Германия)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать