Легализация игорного бизнеса: казино будут работать только в 5-звездочных отелях, - СМИ

1 октября, 2019, 15:21

Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-звездочных отелей

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одну из последних версий документа законопроекту, который пока не обнародован.

В тексте речь идет о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева - такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове - с номерным фондом не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров.

Премьер министр Гончарук неоднократно высказывался по поводу нынешней ситуации с азартными играми в публичных местах:

"Главная цель - убрать игровые автоматы с улиц для уменьшения этого бедствия, которое они нам создают", - говорил он.

В будущем законопроекте предусмотрено, что казино не смогут размещаться в зданиях органов власти, религиозных и культурных помещениях, в школах и детсадах, детских развлекательных центрах и учреждениях. Также запрещается размещать казино в киосках или под навесами.

Отдельно в тексте говорится, что казино должно использовать только сертифицированное оборудование, которое исключает возможность для внешнего вмешательства. Операции со средствами будут осуществляться исключительно через кассы, а срок выплаты игроку приза более 5 млн грн не должен превышать 10 дней.