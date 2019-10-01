Китай показал ядерную ракету, способную ударить по любой точке на Земле

1 октября, 2019, 12:16

Министерство обороны Китая на военном параде в честь 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики в Пекине показало наиболее модернизированную ядерную межконтинентальную ракету DF-4

Об этом сообщает Global Times.

"Китай показал наиболее модернизированную ядерную межконтинентальную ракету DF-41 на параде в Пекине 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальность полета ракеты DF-41 составляет более 14000 километров. Сама межконтинентальная ракета может перевозить около 10 ядерных боевых головок.

По мнению американских экспертов, ракета может ударить по любой точке на Земле.

До этого считалось, что американская ракета US LGM-30 Minuteman имеет самую длинную дальность полета с 13-ю тысячами километров.

По словам китайского эксперта Янга Ченгюна, данная ракета DF-41 является ядерным оружием четвертого поколения и имеет самую длинную дальность полета среди всех китайских межконтинентальных ракет.