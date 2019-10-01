Кризис в Перу: президент распустил парламент, а депутаты отстранили его от должности

1 октября, 2019, 12:48

Президент Перу Мартин Вискарра приказал распустить конгресс страны, а в ответ депутаты приняли решение об отстранении его от власти сроком на 12 месяцев

Об этом сообщает издание The New York Times.

Депутаты считают, что президент устраивает в стране переворот и действует как диктатор. После объявления о роспуске конгресса они остались в здании и отказываются его покидать. Некоторые из них заявляют, что будут сопротивляться любым попыткам вывести их из парламента. Они предлагают передать власть вице-президент страны, он согласился.

При этом решение лидера государства поддержало население: в столице и других городах люди вышли на демонстрации в поддержку Вискарра.

Как известно, что причиной политического тупика стала многолетняя коррупционная кризис в стране: в тюрьме по обвинению во взяточничестве были и лидеры партий, и президенты - в частности предшественник нынешнего главы государства. Обвиняемый в коррупции бывший президент страны Алан Гарсия покончил с собой во время задержания в апреле этого года.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что бывший президент Перу Алан Гарсия, который выстрелил себе в голову за несколько минут до ареста, скончался в больнице в столице страны