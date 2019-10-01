Комитет ВР рассмотрит более 300 поправок в законопроекту Зеленского о судебной реформе
1 октября, 2019, 12:48
Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрит поправки к законопроекту №1008 президента Владимира Зеленского о судебной реформе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"
Об этом заявила председатель комитета Ирина Венедиктова, передает "РБК-Украина".
По ее словам, на заседании комитета 1 октября будет рассмотрено более 300 поправок к законопроекту.
"На 3 октября стоит законопроект №1008. Это как раз судейский законопроект, по которому сегодня будет комитет в 15:00. Там 330 правок. Я переживаю, что мы можем не успеть их рассмотреть. Поэтому также прошу передвинуты этот законопроект", - заявила нардеп.
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